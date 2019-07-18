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D-100 karayolunda alarm yaratan durum! Yolun çöktüğü haber veriliyor

D-100 karayolunda alarm yaratan durum! Yolun çöktüğü haber veriliyor

BÜYÜKÇEKMECE mevkiinde E-5 karayolunda su borusunun patlaması sonucu yolda çökme oluştu. Sızan su ve çökme nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametine trafiğe kapatıldı.

E-5 Büyükçekmece mevkiinde su borusunun patlaması nedeniyle yolda küçük çapta çökme oluştu. Olay yerine ekipler gönderildi. İlk incelemenin ardından yol trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendirildi.

Çökme ve su sızıntısının meydana geldiği alan iş makinesiyle kazılırken yapılan incelemenin ardından tehlikeli bir durumun olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine diğer 2 şerit trafiğe açıldı.


Çökmenin olduğu şeritte ekiplerin çalışması devam ediyor.

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