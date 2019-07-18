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Soldado imzayı attı! İşte ilk sözleri

İhlas Haber Ajansı
Soldado imzayı attı! İşte ilk sözleri

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Soldado transfer olduğu İspanya'nın Granada takımı için, "Granada’nın geçen sezon nasıl büyük bir aile gibi olduğunu gördükten sonra seçimimi rahatlıkla yaptım" ifadelerini kullandı.

Sezon sonu Fenerbahçe’de sözleşmesi sona eren İspanyol golcü Roberto Soldado, geçtiğimiz günlerde La Liga ekiplerinden Granada ile sözleşme imzalamıştı. Atılan imzaların ardından Granada taraftarıyla buluşan Soldado, burada kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

İspanya’ya geri dönmek istediğini belirten 34 yaşındaki futbolcu, "Başka kulüplerden de teklif geldi ancak Granada'nın geçen sezon nasıl büyük bir aile gibi olduğunu gördükten sonra seçimimi rahatlıkla yaptım" diye konuştu. 

Törene 300 taraftar katıldı
Roberto Soldado, yaklaşık 300 taraftarın katıldığı törende fotoğraf çektirip forma imzattı. Yıldız golcü gelecek sezon 9 numaralı formayı giyecek. 

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