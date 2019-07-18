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Juventus Merih Demiral'ın bonservis bedelini belirledi

Juventus Merih Demiral'ın bonservis bedelini belirledi

Juventus, Milan'ın gündemindeki Merih Demiral'ın bonservis bedelini 40 milyon euro olarak belirledi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Merih Demiral'ı 5 yıllığına kadrosuna katmıştı. Adı Milan ile anılan milli futbolcunun bonservis bedeli 40 milyon euro olarak belirlendi.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon ara transfer döneminde Alanyaspor'dan Sassuolo'ya giden 21 yaşındaki savunma oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedilmişti.

Siyah-beyazlı kulüp, Merih Demiral için Sassuolo'ya 18 milyon avro bonservis ödeyecek. 

Fenerbahçe altyapısından yetişen milli futbolcu, Sassuolo formasıyla çıktığı 14 maçta iki gol attı.

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