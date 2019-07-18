Fenerbahçe'de Eljif Elmas gidiyor 3 yıldız geliyor

Gustavo 7 milyon euro: Kiralık tekliflere kapıyı kapatan Marsilya, Sambacı’nın bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirledi. Ancak Fenerbahçe’nin 7 milyon Euro’ya bu transferi bitirmesi bekleniyor. Normalde bu kadar yüksek rakamlar ödemek istemeyen yönetim; hem Eljif’in yüksek bir ücrete satılması hem de Ersun Yanal’ın Luiz Gustavo’yu çok istemesi nedeniyle kesenin ağzını açtı. Elmas bugün imzayı atarsa, Fenerbahçe’nin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde açıklamak istediği diğer yıldız Luiz Gustavo.