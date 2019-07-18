Savunma Sanayi Başkanı Demir'den kritik F-35 açıklaması!

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Türkiye zorunlu olmadıkça yabancı ekipman satın almayacak'' diye konuştu.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin F-35 ortaklığının askıya alınmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

"Türk şirketleri ilk başta belirli bir kayba uğrayabilir." diyen İsmail Demir, ABD'nin kararını resmi olarak iletmesini beklediklerini belirterek Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdürdüğünü söyledi.

"Zorunlu olmadıkça yabancı ekipman satın almayacağız"

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

Türkiye'nin F-35'ten çıkarıldığını resmi olarak bekliyoruz. Türkiye o zamana kadar yükümlülüklerine bağlı kalacaktır. Türkiye zorunlu olmadıkça yabancı ekipman satın almayacak. Türk şirketleri geçici kayıplar yaşayabilir ancak sanayimiz bundan güçlenerek çıkacaktır.