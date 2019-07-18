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Rusya'dan ABD'yi çıldırtacak teklif: Türkiye isterse Su-35 sevkiyatı yapmaya hazırız

Rusya'dan ABD'yi çıldırtacak teklif: Türkiye isterse Su-35 sevkiyatı yapmaya hazırız

Rus devlet şirketi Rostec'in genel direktörü Sergey Çemezov, "Türk meslektaşlarımızın isteklerini belirtmeleri hâlinde S-35 sevkiyatını gündeme almaya hazırız" diye konuştu.

Rostec CEO'su Çemezov, Türkiye'nin istemesi hâlinde Su-35 savaş uçakları sevk etmek için çalışmalara başlamaya hazır olduklarını söyledi.

"S-35 sevkiyatını gündeme almaya hazırız"

Sergey Çemezov, "Türk meslektaşlarımızın isteklerini belirtmeleri hâlinde S-35 sevkiyatını gündeme almaya hazırız" açıklasında bulundu.

F-35 programının askıya alınması 

Çemezov'un söz konusu açıklaması, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın almasından dolayı F-35 savaş jeti programına katılımınının Pentagon tarafından askıya alınmasının ardından geldi. 

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