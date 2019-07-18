Rusya'dan ABD'yi çıldırtacak teklif: Türkiye isterse Su-35 sevkiyatı yapmaya hazırız

İran'dan dünyayı şoke edecek gelişme! İran Devrim Muhafızları Körfez'de yabancı bir petrol tankerine el koydu Haberin devamı.

Van'da katliam gibi kaza! Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı kazada 15 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var Haberin devamı.