Gözlerine inanamadılar! Ektikleri patatesler domates verdi

Gözlerine inanamadılar! Ektikleri patatesler domates verdi

BİLECEK'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyü sakinleri ektikleri patateslerden domates çıktığını görünce ağızları açık kaldı.

Gözlerine inanamadılar! Ektikleri patatesler domates verdi - Sayfa 1

Bilecik'in Küçükelmalı köyünde bahçesine patates eken Ramazan Meşe, patates yapraklarında domatesleri görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

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Gözlerine inanamadılar! Ektikleri patatesler domates verdi - Sayfa 2

Ramazan Meşe şunları söyledi: Bahçemize eşimle birlikte patatesle birlikte birçok sebze diktik. Patateslerimiz büyümeye başlayınca patates yapraklarında domatesleri görünce şaşırdık. 

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Gözlerine inanamadılar! Ektikleri patatesler domates verdi - Sayfa 3

Konuyu köylülerimizden birkaç kişiye danıştığımda son zamanlar bu bölgede patateslerden domates çıktıklarını söyledi. 

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Gözlerine inanamadılar! Ektikleri patatesler domates verdi - Sayfa 4

Gördüğümüz manzara karşısında şaşkınlık yaşarken, patates yapraklarında çıkan sebze yeşil, daha olmamış bir domatesti.

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