Gözlerine inanamadılar! Ektikleri patatesler domates verdi
BİLECEK'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyü sakinleri ektikleri patateslerden domates çıktığını görünce ağızları açık kaldı.
Bilecik'in Küçükelmalı köyünde bahçesine patates eken Ramazan Meşe, patates yapraklarında domatesleri görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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Ramazan Meşe şunları söyledi: Bahçemize eşimle birlikte patatesle birlikte birçok sebze diktik. Patateslerimiz büyümeye başlayınca patates yapraklarında domatesleri görünce şaşırdık.
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Konuyu köylülerimizden birkaç kişiye danıştığımda son zamanlar bu bölgede patateslerden domates çıktıklarını söyledi.
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Gördüğümüz manzara karşısında şaşkınlık yaşarken, patates yapraklarında çıkan sebze yeşil, daha olmamış bir domatesti.
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