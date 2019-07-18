SON DAKİKA
Düzce'de sel felaketi! Köprüler yıkıldı yollar kapandı 4 binden fazla kişi mahsur kaldı, anonslar yapılıyor İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi Haberin devamı. Van'da katliam gibi kaza! Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı kazada 15 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanları Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanları Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi ile Suriye sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililerce karşılanan Bakan Akar ve komutanlar, buradan sınır hattındaki birliklere geçti.

İnceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar, birlik komutanları ile bir araya geldi, faaliyetler hakkında komutanlardan bilgi aldı.

GÜNÜN ÖZETİ
ÖNCEKİ HABERLER
Fethullah Gülen ile Pensilvanya'da görüşünce anlamış: Bunun niyeti yok
Fethullah Gülen ile Pensilvanya'da görüşünce anlamış: Bunun niyeti yok
Onbinlerce vatandaşa müjde! 40 bin araca af çıktı
Onbinlerce vatandaşa müjde! 40 bin araca af çıktı
KPSS puan hesaplama 2019 nasıl hesaplanır KPSS puan hesabı
KPSS puan hesaplama 2019 nasıl hesaplanır KPSS puan hesabı
Malatya’da dikkat çeken FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Malatya’da dikkat çeken FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları ne zaman?
İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları ne zaman?
Diplomat nedir diplomatlar ne iş yapar görevleri neler?
Diplomat nedir diplomatlar ne iş yapar görevleri neler?
Yorumlar 2 yorum