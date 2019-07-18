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Cimbom'un yeni transferi Jimmy Durmaz'dan Galatasaray itirafı

İhlas Haber Ajansı
Cimbom'un yeni transferi Jimmy Durmaz'dan Galatasaray itirafı

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a transfer olan 30 yaşındaki Jimmy Durmaz, "Galatasaray'da oynamak benim en büyük rüyalarımdan birisiydi. En büyük rüyalarımdan birisi gerçekleşti" dedi.

Yeni transfer Jimmy Durmaz  transfer teklifi ilk aldığında heyecanlandığını ve mutlu olduğunu belirterek takımdaki rekabete de hazır olduğunu vurguladı. Durmaz, Avusturya’nın Seefeld kasabasında yaptıkları yurt dışı kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Toulouse'da iyi bir performans sergilediğini söyleyen Durmaz, "Galatasaray'da oynamak benim en büyük rüyalarımdan birisiydi. En büyük rüyalarımdan birisi gerçekleşti. O yüzden ilk teklifi aldığımda çok heyecanlandım, mutlu oldum. Burada olduğum için de çok mutluyum" diye konuştu. 

"Rekabete hazırım" 
Takımdaki rekabete hazır olduğunu vurgulayan 30 yaşındaki futbolcu, "Buradan önce de önemli kulüplerde oynadım. Bundan öncede tabiri caizse önemli meydan okumalarla karşılaştım. Tabi ki her zaman rekabet vardı. Galatasaray gibi bir camiada oynuyorsanız böyle rekabetlere hazır olmanız gerekiyor. Hazır olmasaydım, bu teklifi kabul etmezdim. Galatasaray gibi bir camianın her mevkide önemli isimlere sahip olması gerekiyor. Kendi mevkim için konuşmak gerekirse, sadece sol yada sağ açık değil, orta sahada oynayabiliyorum" diye konuştu. 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasının heyecanlandırdığını ifade eden başarılı futbolcu, "Kulüp olarak bakıldığında Şampiyonlar Ligi en büyük turnuva. O yüzden beni de mutlaka heyecanlandırıyor" dedi. 
Jimmy Durmaz, İsveç Milli Takım'dan kazandığı primi sadece Kadın İsveç Milli Takımı'na değil, diğer takımlara da bağışladığını ifade etti. 

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