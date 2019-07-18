Elde kalan konutlarla ilgili dikkat çeken öneri TMB Başkanı Mithat Yenigün açıkladı

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, "Türkiye'nin yıllık ihtiyacı 900 bin konut, eldeki konutlar 2-3 senede rahatlıkla çözülebilir." dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Anadolu Ajansı Ekonomi Masası'nda değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye'nin yıllık ihtiyacı 900 bin konut, eldeki konutlar 2-3 senede rahatlıkla çözülebilir." diyen Yenigün "Konutlar fon tarafından alınırsa sorun çözülmüş olacak. Fonu, Emlak Katılım oluşturabilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yıllık konut ihtiyacının 900 bin olduğuna işaret eden Yenigün, "Son bir senedeki hareketler insanları belirsizliğe götürdü. İnsanlar önünü göremiyor, dövizde mi kalayım, yüksek faiz mi alayım, gidip daire mi alayım? Daire alımları azaldı." diye konuştu.

Yenigün, martta Türkiye Emlak Katılım Bankasının açıldığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Şu an konut stoku 800 bin ile 1 milyon arasındadır. Konutlar fon tarafından alınırsa sorun çözülmüş olacak. Fonu, Türkiye Emlak Katılım Bankası oluşturabilir. Bu alımlar olursa inanıyorum ki bu fon 2-3 yıl sonra daha çok para kazanacak. İnsanlar dairelerini alacaklar, hareket başlayınca işsizliğe de faydası olacak. Konut stoku müteahhitten fona geçmeli."

Yenigün, bu öneriyi Türkiye Emlak Katılım Bankası yetkilileriyle de konuştuklarını bildirdi.

"İmar planları ada bazında olmalı"

"Her önüne gelene ruhsat verilmemesi gerektiğini" vurgulayan Yenigün, plansız konut yapılmasının sakıncalarına dikkati çekti.

Yenigün, imar planlarının toplumun vicdanını zedelemeyecek şekilde hazırlanması gerektiğini belirterek planların "parsel" değil "ada" bazında ve "master plan" olarak yapılması gerektiğini dile getirdi.

Ekonomide yaşanan gelişmelerin etkisiyle kara yolları ve demir yollarında yatırımcı kuruluşlara ayrılan ödeneklerin yüzde 70 azaldığına işaret eden Yenigün, bu süreç dolayısıyla bir tasfiye kararnamesinin çıkarıldığını hatırlattı. Yenigün, bu kararnameyle devletin beklenmeyen bir gelişme olduğu takdirde bütçesinde düzenleme imkanı bulabileceğini söyledi.

Mithat Yenigün, bu kararnameyle "fiyat farkı kararnamesi"nin de devreye girmesi gerektiğini kaydetti.

Kore, Japonya ve Çin firmalarıyla iş birliği için görüşme halindeyiz. Bu çerçevede yeni hamleler bekliyoruz

Müteahhitlik sektörünün yurt dışı serüveninin 1972'de Libya ile başladığını dile getiren Yenigün, dönemin Libya Bayındırlık Bakanının İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olduğunu ve bu sebeple ülkede iş yapılması için Türk müteahhitlerin çağrılmasını istediğini ifade etti.

Böylece sektör için önemli iş sahalarının açıldığını belirten Yenigün, Türk müteahhitlerin mevcut durumda 123 ülkede iş yaptığını bildirdi. Yenigün, "Toplamda yapılan 9 bin 800'e yakın proje 385 milyar dolara ulaştı, bu seviye gittikçe artacak." diye konuştu.

Kore, Japonya ve Çin firmalarıyla iş birliği için görüşme halinde olduklarını söyleyen Yenigün, "Bu firmalar bize 'siz de girişimcilik, know-how ve cesaret var, biz de teknoloji ve finans var, gelin birlikte birbirimizi tamamlayalım ve yurt dışına açılalım.' dediler. Bu çerçevede yeni hamleler bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yenigün, ağustos ayında Japonya'da yapılacak Afrika Zirvesi'nde ikili görüşmelerin gerçekleştirileceğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Bu bizim bir marka olduğumuzun tescilidir. Afrika'da özellikle Sahra Altı Afrika ülkelerinde bizi istiyorlar. Bizden önce Çinliler çok gitmiş ve onlarca firmayla yerleşmişler, çünkü finans imkanları çok ama biz daha çok aranıyoruz, çünkü hızlı ve daha kaliteli iş yapıyoruz. Yerel işçi çalıştırıyoruz. Bu hem bizim için ekonomik oluyor hem de insanlarla toplumla kaynaşma imkanı oluyor."

Sektörün finansman sorunu olduğunu belirten Yenigün, bir nevi 'kaldıraç görevi' gören Türk Eximbank tarafından son 2-3 yılda büyük hamleler yapıldığını ancak istenilen seviyeye ulaşılamadığını söyledi.

Yenigün, Türk müteahhitlerin birçok riski göze alarak iş imkanlarının olduğu ülkelere gittiklerine işaret ederek, "Afrika'da limitsiz iş var, insani birçok hizmete ihtiyaç var. Finans imkanını beraber yaratabilirsek, yaptığımız işlerin çok daha büyük rakamlara ulaşacağına inanıyoruz." diye konuştu.