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Bir kentten başka kente giderken yol izin belgesi alınması zorunlu oldu!

Bir kentten başka kente giderken yol izin belgesi alınması zorunlu oldu!

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, kayıtlı oldukları ilden başka bir kente gitmek isteyen Suriyelilerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne veya valiliklerin belirlediği birimlere başvurarak yol izin belgesi almasının zorunlu olduğunu duyurdu.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından 'Önemli uyarı' başlığıyla yapılan paylaşımda, Geçici Koruma Yönetmeliği'nin 33. maddesi gereği Türkiye'deki Suriyelilerin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün veya valiliklerin yerine getirilmesini istediği hususlara uymakla yükümlü olduğu belirtildi.

​Aksi tutum ve davranışların, kamu düzeninin bir gereği olan bu yükümlülüklerin ihlali anlamına geleceğinin belirtildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kamu düzenini bozmak Geçici Koruma Yönetmeliği'nin 8. maddesi gereğince geçici korumanın iptal sebeplerindendir. Bu kapsamda kayıtlı olduğunuz ilden başka bir kente gitmek istiyorsanız İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne veya valiliklerin belirlediği birimlere başvurarak yol izin belgesi almanız zorunludur. Aksi takdirde geçici korumanın iptali de dahil olmak üzere hakkınızda adli ve idari işlem yapılacaktır."

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