Arda Turan Beşiktaş'a mı gidiyor! Başkan açıkladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, adı siyah-beyazlı takımla anılan Arda Turan hakkında konuştu.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş'ta Fikret Orman, basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

Transfer konusunda eksikleri tamamlayacaklarını söyleyen Orman, "Beşiktaş, geçen sezona bakacak olursak, kadro genişliği büyük olduğu halde, bize maliyetleri olan ve fakat faydalanamadığımız oyuncularımız oldu. Aynı bölgelere oyuncu alma niyetinde değiliz. Kanatta eksiğimiz vardı, transfer yaptık. Özellikle sol stoper konusunda bir niyetimiz var. Birkaç eksiğimizin olduğu bölgelere de takviye yapacağız. Kampa kadar transfer yapalım, taraftarı heyecanlandıralım demiyoruz, doğru maliyetle doğru transfer yapmak istiyoruz. Ağustos sonuna kadar süremiz var. Kadroda düşünmediğimiz isimler var. Heyecanlı bir hocamız var, ekibiyle birlikte mutluluk saçıyor. Gülümseyen bir yapımız var. İşlerinde çok iyiler ve çok çalışıyorlar. Dün çekmiş olduğumuz fikstüre hazır bir takımla lige başlayacağız" dedi.

Burak Yılmaz gidecek mi kalacak mı?

Burak Yılmaz’ı İtalya'nın Lecce ekibinin istediği yönündeki haberlerle ilgili konuşan Fikret Orman, "Burak’ın Beşiktaş’a ikinci transferi biraz zor oldu. Burak çok iyi bir Beşiktaşlı ve bizim konuşmamızda, Beşiktaş’ta futbol hayatını tamamlamak üzerine başladı. O şekilde de devam ediyoruz. Geçen sene 6 ayda sağladığı katkı ortada. Burak’ı bırakmayı düşünmüyoruz. Lecce kulübünden kimse gelip benimle konuşmadı ve benimle görüşmedi. Gelip bu stadı önünde fotoğraf çektirmeleri de hoş.

"Arda Turan gündemimizde yok"

Arda Turan önemli bir oyuncu. Ancak Beşiktaş’a transferiyle ilgili hiçbir niyetimiz olmadı. Bu Arda’nın kıymetsiz bir oyuncu olduğu anlamına gelmez. Ancak Beşiktaş’ın o bölgelerde kıymetli oyuncuları var. Bizim transfer düşüncelerimiz başka mevkilerde" ifadelerini kullandı.