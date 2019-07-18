Ali Koç transferi telefonla bitirdi! Milli yıldız yüzde 99 Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın da peşinde olduğu milli yıldızı telefonla arayarak ezeli rakibine çalım attı.
Deniz Türüç'te de Fenerbahçe ipi göğüsledi. Deniz Türüç, %99 Fener'de. Başkan Ali Koç'un telefonu transferde dengeleri değiştirdi. Galatasaray'ın da peşinde olduğu tecrübeli oyuncunun son olarak F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini direkt olarak aramasından ve teknik direktör Ersun Yanal'ın "Bize gelmen durumunda ilk 11'de forman hazır" sözlerinden etkilendiği belirtildi.
Onyekuru kaçıyor.. Fenerbahçe'den Eljif transferini bitiren Napoli, Galatasaray'ın yeniden kiralam istediği Onyekuru için de Everton kulübüne 15 milyon Euro teklif verdi.
Eljif Elmas gider Mahmut-İrfan gelir... Napoli'ye imza atması beklenen Eljif Elmas'ın transferinin ardından Fenerbahçe, rotayı Başakşehir'e çevirecek. Sarı-Lacivertliler, orta sahayı kuvvetlendirmek ad4ına Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci için turuncu-lacivertli kulübün kapısını çalacak.
Golcü transferini Diagne'nin takımda kalıp kalmama ihtimaline göre belirleyecek olan Galatasaray'ın Genk'te forma giyen Mbwana Samatta'yı B planı olarak elde tuttuğu öğrenildi.