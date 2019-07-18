Ali Koç transferi telefonla bitirdi! Milli yıldız yüzde 99 Fenerbahçe'de

Deniz Türüç'te de Fenerbahçe ipi göğüsledi. Deniz Türüç, %99 Fener'de. Başkan Ali Koç'un telefonu transferde dengeleri değiştirdi. Galatasaray'ın da peşinde olduğu tecrübeli oyuncunun son olarak F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini direkt olarak aramasından ve teknik direktör Ersun Yanal'ın "Bize gelmen durumunda ilk 11'de forman hazır" sözlerinden etkilendiği belirtildi.