Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri İstanbul’da

Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığını açıkladığı Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi.

Galatasaray, Fulham’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi.

Afrika'nın Fildişi Sahili ülkesinden İstanbul Havalimanı'na gelen İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Seri'yi, Sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Fildişi Sahilli oyuncunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Seri'yi kiralık olarak kadrosuna katan Cimbom, Seri için 1 milyon 500 bin Euro ile 2 milyon Euro arasında bir kiralama bedeli ödeyecek.





Seri kimdir?

27 yaşındaki futbolcu kariyerinde daha önce Africa Sports, ASEC Mimosas, Porto BFC Paços de Ferreira, Nice ve Fulham formalarını giydi. Başarılı orta saha oyuncusu en iyi dönemi ise Nice’de yaşadı. Seri, Fransız ekibinde oynadığı 123 resmi müsabakada 12 kez fileleri havalandırırken, 26 da asist yaptı. Yıldız futbolcu, Fildişi Sahili Milli Takımı’nda da 23 maç oynadı ve 2 gol kaydetti. Seri, geçtiğimiz sezon Nice’den Fulham’a 30 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.



Jean Michael Seri’nin oynadıkları takımlar ve performansları şöyle:

- Nice: 123 maç 12 gol, 26 asist

- FC Paços de Ferreira: 69 maç 3 gol, 7 asist

- Fulham: 34 maç 1 gol, 3 asist

- Porto B: 14 maç 1 gol, 1 asist

- Fildişi Milli Takımı: 23 maç, 2 gol