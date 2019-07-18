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S-400 sevkiyatı tam hız devam ediyor 16. uçak da indi

S-400 sevkiyatı tam hız devam ediyor 16. uçak da indi

RUSYA'dan alınan S-400'lerin sevkiyatıyla ilgili son dakika gelişmeler var. Sevkiyat tam hız devam ediyor, 16. uçak Ankara Mürted hava meydanına indi.

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin sevkiyatının yedinci gününde yeni bir uçak daha geldi. 

Uçaklarda bulunan malzemeler indirilerek askeri araçlarla hangarlara taşınacak.

Rusya’dan alınan S-400 hava savunma ve füze sistemlerinin teslimatının ilk altı gününde toplam 15 uçak Türkiye’ye geldi.

S400'ler nereye konuşlandırılacak?

Füzelerin nereye konuşlandırılacağı merak konusu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, S-400 savunma sistemlerinin yer tespiti ile ilgili Savunma Bakanlığının çalışmalarının sürdürdüğünü söyledi.

Ünal, “Her hangi bir şekilde bir yer tespit edilmiş değil' dedi. 

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