330 puanla nereye girilir 2019 YKS üniversite taban puan sıralaması

2019 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih işlemlerine başladı. Tercihler 29 Temmuz'a kadar devam edecek. Peki 330 puanla nereye girilir, hangi üniversiteler 330 puanla öğrenci alır? İşte 2019 üniversite taban-tavan puanları ve kontenjan bilgileri

YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite hayali kuran öğrenciler için şimdi tercih yapma zamanı. Peki 2019 YKS puanına göre lisans ve önlisans bölüm puanları nasıl, üniversitelerin 2019 taban-tavan ve kontenjan durumları nasıl? İşte üniversite tercih hakkında merak edilenlerin cevabı

ÖSYM tarafından açıklanan YKS, yani üniversite giriş sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler için şimdi de tercih maratonu başladı. Öğrenciler YKS puanlarına göre 29 Temmuz Pazartesi gününe kadar lisans ya da önlisans programlarıdan tercih işlemlerini, ÖSYM AİS sayfasından yapabilecek.

Peki 2019 yılında üniversitelerin taban-tavan puanları nasıl, kaç puanla hangi üniversite girilir, 230 puanla, 250 puanla, 240 puanla hangi üniversiteler tercih edilebilir. 4 yıllık lisans ve 2 yıllık önlisans üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmedi ve 2019 üniversite kontenjanlar bilgileri haberimizde olacak.

YKS puanını öğrenen öğrencilerin önünde tercih işlemlerini tamamlamak için 12 günlük bir süre var. YÖK öğrencilerin işini kolaylaştırmak için Atlas tercih robotunu öğrencilerin erişime açtı. YÖK Atlas ile üniversitelerin geçmiş yıllara ait kontenjan taban-tavan puanlarını görmek mümkün.

Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Peki tercih robotu nasıl kullanılıyor?

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR:

Doğru tercih yapmak için öğrencilerin işini kolaylaştıran tercih robotu ile; son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapmak mümkün.

PEKİ NASIL ÇALIŞIR: Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan “Puan Türü Seçin” alanını doldurduktan sonra kolayca sonucu görüntüleyebileceksiniz.

YÖK ATLAS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

2019 TABAN-TAVAN PUANLAR BELLİ OLDU MU: 2019 YKS taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. Aşağıdaki linke tıklayarak 2018 yılı üniversitelerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini görebilirsiniz.

2018 YKS taban-taban puanları görmek için TIKLAYIN

KAÇ PUAN ALANLAR TERCİH YAPACAK: TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler.

TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.

Tercih işlemleri ne zaman bitiyor: Tercih işlemleri, 23 Temmuz salı günü başladı ve 29 Temmuz Pazartesi gecesi 23:59:59’da sona erecek. Tüm işlemler https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak.