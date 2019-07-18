Şırnak'ta yaralanmıştı! Uzman çavuş Soner Gökçü'den acı haber geldi

ŞIRNAK'ta el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan 24 yaşındaki Uzman Çavuş Soner Gökçü, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi

Şırnak'ta 11 Temmuz günü arazi taraması yapan Uzman Çavuş Soner Gökçü, teröristler tarafından araziye tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu yaralandı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Gökçü, dün gece, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Bugün toprağa verilecek

Şehit Uzman Çavuş Soner Gökçü'nün cenazesi, bugün öğlen namazına müteakip Sabancı Merkez Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Sarıçam ilçesine bağlı Avcılar köyünde toprağa verilecek.





