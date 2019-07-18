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MSB duyurdu! Kandil'de PKK'nın mevzi, barınak ve sığınakları imha edildi

Anadolu Ajansı
MSB duyurdu! Kandil'de PKK'nın mevzi, barınak ve sığınakları imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta Kandil'e düzenlenen hava harekatında PKK'nın silah mevzii, barınak ve sığınaklarının imha edildiğini açıkladı.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine yönelik hava harekatı düzenlendi, bölücü terör örgütünün silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullandığı hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

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