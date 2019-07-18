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Abdullah Avcı'dan 3 transfer talebi

Abdullah Avcı'dan 3 transfer talebi

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı yönetimden stoper, sağ ve sol bek mevkilerine transfer istedi.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, teknik direktör Abdullah Avcı'nın üç mevkiye oyuncu istediğini söyledi.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Süper Lig 2019-2020 sezonunun fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kavalcı  "Transferi biten oyuncumuz Boyd idmanlara başlıyor. Ama birkaç oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Hocanın istemiş olduğu mevkilerdeki oyuncuları takıma katıp hazırlıklara devam edeceğiz. Hoca; stoper, sağ ve sol bek mevkilerine oyuncu istiyor" ifadelerini kullandı.

''İnşallah iyi bir sezon geçiririz''
Fikstür çekimiyle ilgili de konuşan Kavalcı, "Tüm takımlara hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. İlk maçımızı Sivas'ta, Sivasspor ile oynayacağız. Yeni bir hoca, yeni bir takım, puanlar almak için gideceğiz. Bunun için kampa devam ediyoruz. Ayın 24'ünde Avusturya kampı başlıyor, 4 Ağustos'ta sona erecek. 4 maç oynayıp Türkiye'ye dönüyoruz. Burada da bir hazırlık maçı yapıyoruz ve yeni sezona başlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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