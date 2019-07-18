HABER /  GÜNCEL

S-400 sevkiyatında 15'inci uçak Mürted'e geldi

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi.

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin sevkiyatının yedinci gününde 15. uçak Ankara Mürted Hava Üssü’ne indi. 

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma ve füze sistemlerinin teslimatının ilk altı gününde toplam 14 uçak Türkiye’ye geldi. Uçaklarda bulunan malzemeler indirilerek askeri araçlarla hangarlara taşınacak. Sevkiyatın yedinci gününde 15. uçak Ankara Mürted Hava Üssü’ne indi. 

GÜNÜN ÖZETİ
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan Emniyet Genel Müdürülüğüne Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ı atadı
Erdoğan Emniyet Genel Müdürülüğüne Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ı atadı
Türkiye'den ABD'nin F-35'lerle ilgili kararına ilk tepki
Türkiye'den ABD'nin F-35'lerle ilgili kararına ilk tepki
Ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilanı
Ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilanı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama
Süper Lig’de 2019-2020 sezonu fikstürü belirlendi
Süper Lig’de 2019-2020 sezonu fikstürü belirlendi
Seray Sever eşi Eray Sünbül kaç yaşında ne iş yapıyor?
Seray Sever eşi Eray Sünbül kaç yaşında ne iş yapıyor?
Yorumlar