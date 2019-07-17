Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'de Türk diplomatlara yönelik silahlı saldırıyla ilgili, "Saldırı 3 kişi tarafından düzenlendi. Saldırganlar Iraklı iki kişiye de saldırıyorlar. Saldırganların yakalanması için temastayız" dedi.

Cidde'de düzenlenen İİT'nin 'İsrail'in Kudüs'teki ihlalleri' konulu Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısının ardından Türkiye'ye dönen Çavuşoğlu, Esenboğa Havalimanı'nda basına açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir kişinin lokantada yemeğini yerken 3 kişinin saldırısı sonucu şehit olduğunu belirterek, Allah'tan rahmet diledi.

Saldırganların aynı zamanda yan masadaki Iraklı 2 kişiye daha saldırdığını aktaran Çavuşoğlu, bu kişilerden birinin vefat ettiği, diğerinin ağır yaralandığı bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu, "Hem Bağdat'la hem Erbil'le temas halindeyiz. Mesrur ve Neçirvan Barzanilerle görüştük, görüşüyoruz. Diğer taraftan Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hakim kardeşim, şu anda Washington'da onunla da görüştük, temas halindeyiz. Saldırganların yakalanması, arkasında ne var bunların tüm detaylarıyla ortaya çıkması için temaslarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Ankara'dan gerekirse bir heyetin Irak'a gidebileceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Cenazemizi getirmemiz lazım. Bunun ortaya çıkması için, tüm boyutlarıyla aydınlatılması için gereken neyse onu biz yaparız" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, şu anda atılması gereken adımlar konusunda içeride ve dışarıda temasların devam ettiğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, saldırının terör örgütü PKK ya da başka bir terör örgütü tarafından yapılmış olması ihtimaline ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Böyle bir saldırı olunca tabii ilk akla gelen bu oluyor, 'Terör saldırısı mı?' diye ama hemen yan masada 2 tane de Iraklının saldırıya uğraması, birinin öldürülmesi diğerinin ağır yaralanması, onlara da yönelik bir saldırı olduğu için tam detaylı net bilgi vermek için bunların ortaya çıkması gerekiyor."

Çavuşoğlu, bilgiler ortaya çıktıkça paylaşımda bulunacaklarını da söyledi.