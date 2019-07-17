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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbil açıklaması! Saldırıyı kınıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Erbil'de Türk diplomatlara yönelik saldırıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Eroğan: ''Erbil’de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum'' dedi.

Erdoğan, "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Twitter hesabından, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Faillerin bulunması için girişimlerin sürdüğünü bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

Menfur saldırıyı kınıyorum

"Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir."

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