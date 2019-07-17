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WhatsApp, Facebook ve Instagram yeniden çöktü

WhatsApp, Facebook ve Instagram yeniden çöktü

Sosyal medya platformu Facebook ile şirkete ait Instagram ve WhatsApp uygulamalarında başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor.

Türkiye’de sosyal medya uygulamalarından WhatsApp, Facebook, Twitter ve Instagram’a erişim sorunu yaşanıyor. Avrupa ağırlıkta olmak üzere dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı öğrenildi.

Erişim sıkıntısı saat 15.00 sıralarında başladı. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor. Zira Facebook'tan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

3 sosyal medya platformu 3 Temmuz'da da benzer bir sorun yaşamış ve bir süre boyunca milyonlarca kullanıcıya hizmet verememişti.

ABD'li internet devi Facebook, fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ı 2012'de, mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 2014'te bünyesine katmıştı.

Facebook erişiminde sorun yaşayan bölgeler:


Whatsapp erişiminde sorun yaşayan bölgeler:


İnstagram erişiminde sorun yaşayan bölgeler:

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