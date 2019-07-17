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Dilencinin cebinden çıkanlar herkesi şaşırttı

İhlas Haber Ajansı
Dilencinin cebinden çıkanlar herkesi şaşırttı

MANİSA 'da zabıta ekiplerinin yakaladığı bir dilencinin üzerinden çıkanlar herkesi şaşırttı. Dilencinin üzerinden 450 TL nakit para ve piyango biletleri çıktı.

Vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar eden dilencilere Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri göz açtırmadı. Manisa merkezinde vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, kent merkezinde dilencilik yapan bir şahsı, düzenlediği operasyonla yakaladı.

Dilenen şahsı Zabıta Dairesi Başkanlığına götüren ekipler, dilencinin üzerinde yaptıkları aramada 450 TL nakit para, oynanmış şans oyunu kuponları ile Milli Piyango biletleri buldu. Şahıs hakkında yapılan işlemlerin ardından Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı. 

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