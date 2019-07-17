Kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza kesiliyor

BALIKESİR 'in Bandırma ilçesinde kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçen 14 vatandaşa 108 TL para cezası kesildi.

Balıkesir'de sabah saatlerinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri İnönü ve Atatürk caddelerinin kesiştiği ışıklı kavşakta kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçen yayalara ceza kesti.



Polis ekipleri yakalarındaki mini kameralarla vatandaşların kırmızı ışıkta geçişlerini kayıt altına alarak trafik kanununun 68/1B maddesi uyarınca kırmızı ışıkta geçen yayalara 108 TL para cezası kesti. Polis ekipleri uygulamaların Bandırma genelindeki ışıklı kavşaklarda günün değişik saatlerinde yapılacağını, yayaların ışıklara riayet etmesinin kendi güvenlikleri açısından önemli olduğunu belirttiler.