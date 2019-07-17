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Microsoft Outlook uygulamasını kullananlar dikkat! Karanlık görürseniz şaşırmayın

Microsoft Outlook uygulamasını kullananlar dikkat! Karanlık görürseniz şaşırmayın

Popüler e-posta uygulaması olan Outlook, önümüzdeki günlerde getireceği yeni güncellemeyle Twitter'da olduğu gibi karanlık mod özelliğini aktif kılacak.

Microsoft'un karanlık mod özelliği sayesinde kullanıcılar beyaz ağırlıklı tema yerine daha koyu renkte bir temayı seçerek uygulamayı kullanabilecek.

İnternette paylaşılan görüntülerde Outlook'un yeni sürümünün karanlık mod temasıyla geldiği dikkat çekerken bunun opsiyonel mi yoksa zorunlu bir geçiş mi olacağı henüz bilinmiyor.

outlook

Karanlık modun test sürecinin önümüzdeki haftalarda sona ermesi ve kullanıma sunulması bekleniyor.

Nasıl kullanılacak?
Kullanıcıların bu temayı kullanabilmeleri için yayınlanacak son güncellemeyi indirmeleri yeterli olacak.

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