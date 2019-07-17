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Ümit Özdağ komünist başkan Maçoğlu'nu topa tuttu

Ümit Özdağ komünist başkan Maçoğlu'nu topa tuttu

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun, terör örgütü PKK'nın tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu hayatını kaybeden iki çocuk için yaptığı paylaşıma çok sert tepki gösterdi.

TUNCELİ'nin Ovacık kırsalında toprağa tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 8 ve 4 yaşındaki kardeşler Ayaz ve Nupelda'nın hayatını kaybetmesiyle terör örgütü PKK'nın ne kadar alçak bir örgüt bir kez daha olduğunu gösterdi.

Yürekleri yaralayan olayla ilgili her kesimden tepkiler gelirken, bazı isimlerin PKK'nın adını vermeden kınaması tepkilere yol açtı.

Maçoğlu'na korkak dedi

O isimlerden birisi de İYİ Partili Ümit Özdağ'dı. Özdağ, Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu'na sosyal medya hesabından sert sözlerle eleştirdi.

Maçoğlu'na tepki yağıyor

Maçoğlu'nun söz konusu olayda terör örgütü PKK'yı görmezden gelen açıklaması tepki almaya devam ediyor. 

İşte onlardan bazıları;

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