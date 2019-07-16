Nupelda ve Ayaz'ı PKK katletti Türkiye'yi ayağa kaldıran çocuklar

Anne ve baba yıkıldı: Hain tuzak sonrasında iki çocuğunu birden kaybeden baba Ekber ve anne Cevriye Güloğlu ise hastane önünde güçlükle ayakta durdu. Gözyaşlarını tutamayan çifti ise olayın ardından hastaneye gelen Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol teselli etmeye çalıştı.