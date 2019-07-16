Nupelda ve Ayaz'ı PKK katletti Türkiye'yi ayağa kaldıran çocuklar
TUNCELİ’nin Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü kırsalında PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı mayının patlaması sonucu ölen Ayaz (8) ve Nupelda Güloğlu (4) kardeşler için Türkiye ayağa kalkarken, sosyal medyada PKK saldırısını es geçenlere tepki yağdı.
Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasına gezintiye çıkan kardeşler 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu, teröristlerin araziye yerleştirdiği mayına bastılar. Ayaz olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki Nupelda ise helikopterle getirildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Sosyal medya çoçukların ölümünü konuştu: Yürekleri dağlayan olaya ilişkin sosyal medyadan terör örgütü PKK'ya lanet yağdı. PKK'nın bombalı tuzağına sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. İki masum çocuğun hayatını kaybettiği hain saldırı Twitter'da "patlama" etiketiyle TT listesinin ilk sırasına oturdu.
Anne ve baba yıkıldı: Hain tuzak sonrasında iki çocuğunu birden kaybeden baba Ekber ve anne Cevriye Güloğlu ise hastane önünde güçlükle ayakta durdu. Gözyaşlarını tutamayan çifti ise olayın ardından hastaneye gelen Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol teselli etmeye çalıştı.
İki minik yavru dün son yolculuğuna uğurlanırken, olayın yankısı büyük oldu. Sosyal medyada terör saldırısına 'patlama' vatandaşları isyan ettirdi. Olayın faili es geçilip patlamadan duyulan üzüntü dile getirilmekle yetinildi.