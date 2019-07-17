Arda Turan Başkan'dan izni kopardı ama hayali suya düştü

Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan, Göksel Gümüşdağ'dan izin almasına rağmen Galatasaray'a transferi yattı.

Gelecek sezon ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye hazırlanan Medipol Bakaşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan'ın yıldızının parladığı Galatasaray'a dönme hayalleri suya düştü.

Emre Belözoğlu'na Fenerbahçe'ye gitmesi için izin veren Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda'ya da "Galatasaray seni isterse zorluk çıkarmayız" dedi. Ancak sarı-kırmızılıların bu transferi düşünmediği öğrenildi.

Arda'ya olumsuz yanıt

Arda'nın oynadığı bölgede Jimmy Durmaz, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli gibi alternatifleri olan Cimbom'un yıldız futbolcuya olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.