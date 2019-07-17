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Uyurgezerlik esnasında neler yapılır? İşte uyurgezer olmanın nedenleri

Uyurgezerlik esnasında neler yapılır? İşte uyurgezer olmanın nedenleri

Toplumda 40 kişiden birinde uyurgezerlik probleminin olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, bu problem esnasında gösterilen davranışlar hakkında bilgi verdi.

Uyurgezerlik, uykudan kalkma ve gezme olarak bilinir. Kişinin bu esnada uyandırılması güçtür ve olup biteni hatırlamaz. Uykunun ilk kısımlarında, özellikle uykuya daldıktan birkaç saat içinde görülür. Nerdeyse, toplumda 40 kişiden birinde bu sorun vardır. Özellikle 5 yaş civarında başlar ve genelde ergenlik çağının sonuna doğru ortadan kalkar. Ancak bazı yetişkinlerde devam edebilir.

Kadınlarda ve erkeklerde aynı oranda uyurgezerlik probleminin görüldüğünü söyleyen Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney uyurgezerlerde rastlanan davranışları 15 maddede topladı:

1. Yataktan kalkma 
2. Yürüme 
3. Yatağını düzeltme 
4. Anlamsız yüz ifadesi 
5. Uyandırılırsa tepkisizlik 
6. Başka odaya geçme 
7. Yemek yeme ve bir şeyler içme 
8. Telefonla konuşma 
9. Kısa konuşmalar. 
10. Anlamlı cevap verememe 
11. Pencere açma 
12. Cam kırma 
13. Evden dışarı çıkma 
14. Araba kullanma 
15. Bazen, birine zarar verme.” 

uyurgezerlik

Üney, uyurgezerliğin nedenlerini ise şu şekilde sıraladı; 

1. Uyandırılma: Özellikle küçük çocuklarda gece uyandırılma, uyurgezerliğe neden olabilmekte. 
2. Uykusuzluk: Uzun süreli uyku bozukluğu ya da vardiyalı çalışma şekli soruna neden olabilir. 
3. Migren: Özellikle çocuklardaki uyurgezerlik nedenlerinden birisi de, migren olduğu unutulmamalı. 
4. Psikolojik ve psikiyatrik bozukluklar: Depresyon, endişe bozuklukları gibi hastalıklar, migrene neden olabilmekte. 
5. Kişilik problemleri: Özellikle insanlarla sürekli çatışma yaşayan kişilik özellikleri olanlarda, sık görülür. 
6. Psikiyatri ilaçları: Bazı psikiyatrik ilaçların tedavide kullanılması esnasında, yan etki olarak ortaya çıkabilir. 
7. Yaşlılıktaki beyin hastalıkları: Yaşlılıkta ortaya çıkan uyurgezerliğin nedeni, genelde beyin hücrelerinin ölümüne neden olan hastalıklar olur.” 

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