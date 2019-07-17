Galatasaray Mbwana Samatta'yı transfer ediyor

Galatasaray, çok flaş bir hamle yaparak geçen sezon 28 maçta 20 gol atan Genk'in Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta için düğmeye bastı.

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle transferde frene basmak zorunda kalan Galatasaray'dan çok flaş bir hamle geldi. Sarı- Kırmızılılar, Belçika ekibi Genk'te forma giyen Mbwana Samatta için düğmeye bastı. İdari menajer Şükrü Hanedar dün Belçika'ya uçtu.

Takvim'in aktardığı bilgiye göre; Genk'le masaya oturan Hanedar'ın 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Belçika basınına göre Genk 10 milyon Euro istiyor.

Diagne'nin satılması şart

Ancak Galatasaray'ın Senegalli golcü Mbaye Diagne'yi satması durumunda Tanzanyalı forvetin bonservisini almak için Genk'e teklifte bulunacağı gelen bilgiler arasında.





Beşiktaş'a 2 gol atmıştı

Samatta geçen sezon Belçika Ligi'nde 28 maçta 20 gol atıp 3 asist yapmıştı. 26 yaşındaki forvet, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş maçında attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekmişti.