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Galatasaray'da yeni hedef Samatta! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Galatasaray'da yeni hedef Samatta! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Galatasaray, çok flaş bir hamle yaparak geçen sezon 28 maçta 20 gol atan Genk'in Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta için düğmeye bastı.

Galatasaray'da yeni hedef Samatta! Süper Lig'i sallamaya geliyor - Sayfa 1

Cim Bom'da yeni hedef Samatta... Belçika basınında yer alan haberlere göre; Galatasaraylı yöneticiler Mbwana Samatta için Genk yöneticileriyle görüştü, transfer teklifini iletti. Samatta, Genk'in Beşiktaş'ı İstanbul'da 4-2 yendiği maçta 2 gol atıp 1 asist yapmıştı.

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Galatasaray'da yeni hedef Samatta! Süper Lig'i sallamaya geliyor - Sayfa 2

Fenerbahçe’den Diego Costa atağı! Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerin Sportif Direktörü Damien Comolli, yıldız oyuncu Diego Costa ile bir araya geldi. 

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Galatasaray'da yeni hedef Samatta! Süper Lig'i sallamaya geliyor - Sayfa 3

Galatasaray-Emre Mor flörtü menajerlik şirketinin devreye girmesiyle bir anda krize dönüşmüştü. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim sorunu çözdü, şirket aradan çekildi. Artık genç yıldızın, Aslan ile arasındaki pürüzleri gidererek imza atması an meselesi. 

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Galatasaray'da yeni hedef Samatta! Süper Lig'i sallamaya geliyor - Sayfa 4

Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi’den Fenerbahçe'ye müjde geldi: Kolarov’u şu anda stoper olarak kullanıyoruz ancak gerçek pozisyonu orası değil. Savunmaya takviye yapacağız. Ayrılmak isteyenlere de kolaylık sağlayacağız. 

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