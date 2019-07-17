Ekrem İmamoğlu'ndan İBB tarihinde bir ilk Genel Sekreter Yardımcılığa getirilen isim

İstanbul Belediyesi Büyükşehir Belediyesi'nde bir ilk yaşandı. İBB Genel Sekreter Yardımcılığına bir kadın atandı. Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Yeşim Meltem Şişli kimdir.

1984 yılından beri Büyükşehir unvanının kazanan İstanbul Belediyesinde bir ilk yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeşim Meltem Şişli'yi İBB Genel sekreter yardımcılığına atayarak bu ilke imza attı.

İstanbul Belediyesi Büyükşehir unvanını kazandıktan 1984 yılından bu yana en üst düzey kadın yöneticiyle bugün tanıştı.İmamoğlu, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Yeşim Meltem Şişli'yi atadı. Böylece Şişli, İBB'nin ilk kadın Genel Sekreter Yardımcısı unvanını kazanmış oldu.

Yeşim Meltem Şişli'nin görevi ne olacak?

Şişli'ye İBB Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Bilgi İşlem, Yazı İşleri ve Kararlar ile Satınalma Daire Başkanlıkları bağlı olacak.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli kimdir?

İBB, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan Yeşim Meltem Şişli, 33 Yıldır aralıksız sürdürdüğü profesyonel yaşamının yaklaşık 27 yılını enerji sektöründe tamamladı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş’den emekli olduğu 2007 yılından itibaren Türkiye’nin önde gelen elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinde üst yönetici olarak görev yaptı.

Birden fazla şirket ve elektrik piyasası kuruluş çalışmalarında rol aldı

Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Ekonomi Mezunu olan Yeşim Meltem Şişli adil, şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerini çalışma prensiplerinin temeline koyarak gerek kamu gerekse özel sektörde birden fazla şirket ve elektrik piyasası kuruluş çalışmalarında etkin rol almış olup bu yapılanmalarda alt yapı mimari tasarımlarının dizaynı ve geliştirilmesi ile satın alma süreçlerini etkin bir şekilde yönetti.