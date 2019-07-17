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Beşiktaş Vitor Hugo'yu 1 yıllığına kiraladı

Beşiktaş Vitor Hugo'yu 1 yıllığına kiraladı

Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da forma giyen Brezilyalı stoper Vitor Hügo'yu 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Boyd'un ardından sezon öncesi ikinci transferini savunmaya yaptı. İlk olarak Tyler Boyd’u kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Fiorentina’nın Brezilyalı stoperi Vitor Hugo’yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Maliyeti belli oldu
Brezilyalı stoper için Beşiktaş, Fiorentina'ya 1 Yıllık kiralama bedeli olarak 500 bin euro ödeyecek. Vitor Hugo'nun maaşı ise 1,5 milyon euro olacak. Vitor Hugo'nun satış opsiyonu ise 5 milyon euro olarak belirlendi.

2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor
2017’de 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Palmeiras’tan Fiorentina’ya transfer olan 28 yaşındaki oyuncunun, kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Vitor Hugo, geçen sezon Fiorentina ile 33 maça çıktı.

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