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Galatasaray'ın anlaştığı Seri İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın anlaştığı Seri İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın Fulham'dan 1 yıllığına kiraladığı Jean Michael Seri'nin bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri'yi Fulham'dan kiraladı.

Fernando Reges'in Sevilla'ya transferine izin veren sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun boşluğunu Jean Michael Seri ile doldurdu.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon İngiltere Ligi'nde 34 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.

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