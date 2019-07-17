Galatasaray'ın anlaştığı Seri İstanbul'a geliyor
Galatasaray'ın Fulham'dan 1 yıllığına kiraladığı Jean Michael Seri'nin bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri'yi Fulham'dan kiraladı.
Fernando Reges'in Sevilla'ya transferine izin veren sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun boşluğunu Jean Michael Seri ile doldurdu.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon İngiltere Ligi'nde 34 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.