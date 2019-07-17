Samsun'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

SAMSUN 'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi çevre yolu Mert Irmağı köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner Toprak idaresindeki 06 LKN 79 plakalı otomobil, karayollarının yoldaki çalışmadan dolayı yolu dubalarla daralttığı yerde önünde seyir eden Süleyman Sağlam yönetimindeki 55 AAH 39 plakalı otomobile arkadan çarptı.



Kazada, araç sürücüleri Caner Toprak, Süleyman Sağlam ile Yasin Toprak ve Aysun Toprak yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.