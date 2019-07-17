Ankaragücü'nde 5 imza birden

Ankaragücü iç transferde 5 futbolcuyla sözleşme yeniledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü iç transferde Korcan Çelikay ve İlhan Parlak ile 2'şer, Sedat Ağçay, Mehmet Sak ve Aydın Karabulut ile 1’er yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Ankaragücü'nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten kaptan Sedat Ağçay, "Burası benim ailem. Yine sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Bu forma altında 2 şampiyonluk yaşadığını belirten 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Korcan Çelikay, "Süper Lig'de daha üst seviyelerde olmak istiyoruz" diye konuştu.