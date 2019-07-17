HABER /  SPOR

Ankaragücü'nde 5 imza birden

Ankaragücü'nde 5 imza birden

Ankaragücü iç transferde 5 futbolcuyla sözleşme yeniledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü iç transferde Korcan Çelikay ve İlhan Parlak ile 2'şer, Sedat Ağçay, Mehmet Sak ve Aydın Karabulut ile 1’er yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Ankaragücü'nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten kaptan Sedat Ağçay, "Burası benim ailem. Yine sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Bu forma altında 2 şampiyonluk yaşadığını belirten 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Korcan Çelikay, "Süper Lig'de daha üst seviyelerde olmak istiyoruz" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Üniversitesi bu yıl eğitime başlıyor
Fenerbahçe Üniversitesi bu yıl eğitime başlıyor
Kayserispor'a Eray ve Artem'den kötü haber
Kayserispor'a Eray ve Artem'den kötü haber
Fatih Terim'in başına bela olmuştu! Galatasaray'a Çin piyangosu vurdu
Fatih Terim'in başına bela olmuştu! Galatasaray'a Çin piyangosu vurdu
Adil Gevrek: UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz
Adil Gevrek: UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz
10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var
10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var
210 puanla nereye girebilirim YKS 2019 üniversite taban puanları
210 puanla nereye girebilirim YKS 2019 üniversite taban puanları
Yorumlar