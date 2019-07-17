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Manisa'da cinayet işleyip kaçmıştı! 3 yıl sonra İzmir'de yakalandı

Manisa'da cinayet işleyip kaçmıştı! 3 yıl sonra İzmir'de yakalandı

MANİSA'da cinayet işlediği iddiasıyla 3 yıldır aranan zanlı İzmir'de yakalanarak emniyete götürüldü.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yıl önce işlediği adam öldürme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 56 yaşındaki K.T'nin Doğançay Mahallesi'nde bir apartmanda saklandığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı. Zanlı sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Pompalı tüfekle öldürüp kaçtı

Zanlının, Manisa'nın Salihli ilçesinde 1 Temmuz 2016'da alacak verecek meselesi yüzünden Kurşunlu Kaplıcaları Piknik Alanı'nda Cihan Azrak'ı (44) pompalı tüfekle öldürdüğü ve ardından kaçtığı öğrenildi.

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