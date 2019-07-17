CNN International Türkiye yaptırımlarına ilişkin kulis haberi verdi

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin ardından, ABD'nin Türkiye'ye karşı yaptırım kararı için tek engelin ABD Başkanı Donald Trump olduğu belirtiliyor.

Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye’ye sevk edilmeye başlamasının ardından hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler, “Türkiye’ye derhal yaptırım uygulanması” yolunda Başkan Trump’a yaptıkları baskıyı artırdı.

CNN International’ın internet sitesinde yer alan haberde, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ve Dışişleri Bakanlığı’nda muhtemel yaptırımlara ilişkin gerçekleştirilen müzakerelerden haberdar olan bir kaynağın verdiği bilgiler aktarıldı.

Trump yaptırımlardan yana gönülsüz

Haberde adı anılmayan kaynağa göre; ABD Dışişleri Bakanı Michael Pompeo ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, sahne arkasından yaptırımların yürürlüğe sokulması için bastırıyor. Fakat Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la kurduğu ilişkiyi muhafaza etmek için ayak sürüyor.

"Trump Erdoğan’a talihsiz bir yakınlık duyuyor"

Demokrasileri Koruma Vakfı’ndan John Hannah da yaptırımların gecikmesinin nedeninin Trump olduğunu öne sürdü. Hannah, “O yaptırımlara ilişkin tetiği çekmek ve Türkiye’nin F-35 savaş uçakları satın almasını baltalamak istemiyor. Her şeyden önce Erdoğan’a talihsiz bir yakınlık duyuyor” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçiler telefon açıyor

CNN, Kongre’de iki partinin de Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını desteklediği hatırlatılırken, Cumhuriyetçi vekillerin Trump’a bu konuda bastırmak için telefon açtığı ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığı’nın cuma günü Türkiye’nin S-400’leri satın almasına ilişkin düzenlemesi planlanan basın toplantısı iptal edilmişti. CNN’in haberinde sözcünün konuşacağı podyumun kurulduğu ve daha sonra kaldırılığı belirtildi.

Pazartesi günü ise Trump’ın Oval Ofis’te Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle Türkiye’ye yönelik seçenekleri tartışmak üzere toplantı halinde olduğu açıklanmıştı. O gün yapılması planlanan basın bilgilendirme toplantısı da iptal edilmişti.

Trump: Bu adil değil

ABD lideri Trump dün yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle 100’den fazla F-35 alamayacağını” ifade etmişti.

Trump, Erdoğan’la Japonya’daki G20 Zirvesi sırasında yaptığı görüşme sonrası yaptığı yorumu tekrarlayarak, Türkiye’ye adil davranılmadığını belirtti.

ABD yapımı Patriot hava savunma sisteminin Türkiye’ye satılmaması nedeniyle Ankara’nın Rusya’ya yöneldiğini hatırlatan ABD Başkanı, “İçinde bulundukları çok zor bir durum ve biz de ABD olarak zor bir durumda kaldık. Tüm bunlara rağmen üzerinde çalışıyoruz. Neler olacağını göreceğiz fakat bu gerçekten adil değil” ifadelerini kullandı.