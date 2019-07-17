Doğu Perinçek yeni parti kuracağı bilinen isimlere 'FETÖ'nün siyasi ayağı' dedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 15 Temmuz'un 3. yıl dönümüde yeniden alevlenen FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları ilgili yaptığı değerlendirmede, "Siyasi ayak ortaya çıktı, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan" ifadelerini öne sürdü.

Vatan Partisi lideri Perinçek, Ulusal Kanal'da katıldığı "Çıkış Yolu 15 Temmuz" özel yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"AK Parti içindeki Fethullah dostları kim, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan" diyen Perinçek siyasi ayağa dair şunları kaydetti:

-"Siyasi ayak çıktı işte: Ali Babacan. Siyasi ayak CHP ve Meral Akşener’in müttefiki. Abdullah Gül, Ali Babacan, Davutoğlu kimlerin yanında? Siyasi ayak temizleniyor Ak Parti’den. Kimin yanına geçiyor?CHP’nin Meral Akşener’in yanına geçiyor.

Abdullah Gül gizli anlaşma yaptı



-Başka siyasi ayak var mı? Ak Parti içerisindeki Fetullah dostları kim: Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan. Abdullah Gül 2 sayfa 9 maddelik gizli anlaşma yaptığını 2 Nisan 2003’te kendisi itiraf etmişti.

ABD'nin Ankara'daki adamı

Davutoğlu başbakanlıktan uzaklaştığı zaman Foreign Policy’de ‘ABD, Ankara'daki adamını kaybediyor’ yazıldı. ABD’nin Ankara’daki adamıydı Davutoğlu. O siyasi ayak şimdi Ak Parti’den uzaklaşıyor. Niçin Amerika Abdullah Gülleri, Ali Babacanları, Davutoğlularını Ak Parti’den koparıyor? Niçin ABD, Meral Akşener’i MHP’nin içinden kopardı? Demek ki MHP’yi vatansever cephede gördü ve böldü. Amerika niçin CHP’yi, FETÖ’yü bölmeye çalışmıyor? Ak Parti’yi, MHP’yi bölmeye çalışıyor? Vatan Partisi’ni hedef alıyor?"