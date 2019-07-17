Ulaşımda tek kart projesi! Tarih netleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye Kart ile birlikte vatandaşların tüm toplu taşıma araçlarına tek kartla binebileceğini ve yıl sonuna kadar 7 şehirde uygulamaya başlanacağını açıkladı.

Proje için, PTT'yi görevlendirdiklerini ifade eden Turhan şöyle konuştu:

Bu kapsamda PTT gerekli çalışmaları sürdürüyor. Projenin 2019 yılı sonuna kadar Konya başta olmak üzere Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, Kahramanmaraş ve Düzce illerinde uygulamaya alınmasını planlamış bulunuyoruz ve bu doğrultuda da hızla ilerliyoruz. Türkiye Kart, vatandaşların ulaşım hizmetlerine tam entegrasyonunu gerçekleştiren daha uygun şartlarda tek kart üzerinden bütün hizmetlerin satın almasını sağlayan önemli bir proje. Vatandaşımız, tüm Türkiye'deki kara, hava ve deniz yolu ulaşım araçlarını Türkiye Kart ile kullanabilecek ve bu tek kart sayesinde vatandaşımızın hayatı kolaylaşacak.

Tek kart geçerli olacak

Uygulama hayata geçirildiğinde metrodan otobüse, vapurdan metrobüse tüm ulaşım araçlarına tek bir kartla binilebilmesi bekleniyor. Böylece şehir değiştirildiğinde ayrı bir kart almak gerekmeyecek. Talep eden belediyeler, karta kendi şehirlerine özel şehircilik uygulamaları yükleyebilecek.