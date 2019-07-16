Parçalı Ay Tutulması İstanbul'da da gözlendi
Türkiye'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' dün gece saat 21.43'den itibaren gerçekleşmeye başladı. Merakla beklenen “Parçalı Ay Tutulması” İstanbul'dan da görüntülendi. Ay’ın yaklaşık yüzde 65’lik bölümünün Dünya’nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzaralar oluşturdu.
5 saat 34 dakika sürmesi beklenen tutulma sırasında Ay'ın yüzde 65'inin dünyanın gölgesinde kalması bekleniyor.
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Hava muhalefeti olmayan bölgelerde Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek parçalı ay tutulması, 21.43'den itibaren yarı-gölge konisine girilmesiyle başladı. 23.01'de tam bölge konisine giren ay 00.31'de tutulmanın ortasında olacak.
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Tutulma ortasında Ay'ın yaklaşık yüzde 65'i dünyanın gölgesinde kalacak. Saat 01.59'dan itibaren tam gölgeden çıkacak olan ay, 03.18'de de yarı-gölge konisinden çıkacak ve tutulma sona erecek.
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