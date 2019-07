Galatasaray'ın kapısından dönen Yusuf Erdoğan'dan itiraf

Bursaspor'dan ayrılık Kasımpaşa'ya imza atan Yusuf Erdoğan, Galatasaray'ın kapısından nasıl döndüğünü ve formalı fotoğrafın hikayesini anlattı.

Süper Lig'den küme düşen Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray formalı fotoğrafları çıktığı için transferi iptal olan ve Kasımpaşa'ya imza atan Yusuf Erdoğan yaşanan gelişmeleri yayıncı kuruluşa anlattı.

Galatasaray ile anlaşmanın bozulduğunu kaydeden Yusuf, "Bitmiş gibi bir durum vardı ortada. Neler oldu, neler yaşandı, herkes zamanla doğruyu, yanlışı anlayacaktır. Askerde de böyle bir muhabbetim olmuştu. Anlaşmaya vardık, daha sonra olumsuz şeyler oldu. Fatih hocanın olumsuz raporu mu oldu, bilmiyorum, nasip olmadı artık. Fotoğraf mevzusu falan çıktı benim. Çok abartılacak, medyada abartıldığı kadar kötü bir durum yaşadığımı düşünmüyorum. Arkadaşımın benimle askerlik yapması ve kendi için anı biriktirmesi nedeniyle şanssızlık mı diyelim artık" ifadelerini kullandı.

''Arkadaşlarımın ısrarıyla fotoğraf çektirelim dedik''

Heveslendiği için böyle bir şey yaptığını belirten 26 yaşındaki oyuncu, "Ben neysem, oyum. Ben Bursa'ya gideceğim zaman da çok mutlu oldum, formasını değiştirdim. İmzayı atacağım zaman evde Bursaspor forması giyip, bana yakıştı mı diye bakıp fotoğraf çekmiştim. Oraya gitmek her futbolcunun isteyeceği bir şey. Ben de o zaman askerdeydim, her şey bitmiş gözüyle baktığım için arkadaşların ısrarıyla, yakışacak mı bir fotoğraf çekelim dediler, öyle bir anı yapalım dedik. Böyle bir duruma düşeceğimi zannetmiyordum, öyle olsa ben de formayı giyecek değilim. Burayla anlaşsam, bu formayı giyip fotoğraf çekilirdim. O dönem, heveslenip fotoğraf çekilmiştim, böyle bir şey yaşandı. Benim için hayırlı olduğunu düşünüyorum bu transferin. Burada kendimi daha iyi ifade edip, her şerde hayır varı yaşıyor gibi hissediyorum kendimce" diye konuştu.

3 yıllık imza attı

Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a transferinin yatmasının ardından Kasımpaşa ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.