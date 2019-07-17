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Okan Kocuk'la Seri Galatasaray'da! Bombalar gece yarısı patladı

Okan Kocuk'la Seri Galatasaray'da! Bombalar gece yarısı patladı

Galatasaray, Bursaspor'daki alacaklarına karşılık bonservisini alan kaleci Okan Kocuk ile prensip anlaşmasına varırken Fulham'dan Seri'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da gece yarısı bombalar patladı. Sarı-Kırmızılı kulüp, Bursaspor'dan kaleci Okan Kocuk'la birlikte Fulham'dan Seri'yi kadrosuna kattı.

Süper Lig'den Spor Toto 1. Lig’e düşen Bursaspor'da forma giyen kaleci Okan Kocuk'un Galatasaray ile anlaştığı kaydedildi. Kocuk'un alacaklarından feraget ederek yeşil-beyazlı ekipten bonservisini aldığı öğrenildi.



4 yıllık sözleşme imzalanacak
Sarı-kırmızılı ekibin 23 yaşındaki file bekçisi ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade ediliyor. Transferle ilgili KAP açıklamasının kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Bursaspor, bu transfer karşılığında 450 bin euro gelir elde edecek.



Jean Michael Seri orta sahaya
Fernando Reges'in Sevilla'ya transferine izin veren sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun boşluğunu Jean Michael Seri ile doldurdu. Süper Lig'in son şampiyonu, Fildişi Sahilli futbolcuyu Fulham'dan kiraladı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon İngiltere Ligi'nde 34 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.

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