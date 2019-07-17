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Burak Yılmaz kalıyor mu gidiyor mu ? Yönetimden açıklama!

Burak Yılmaz kalıyor mu gidiyor mu ? Yönetimden açıklama!

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, adı Lecce ile anılan Burak Yılmaz hakkında açıklama yaptı. Naibi yaptığı açıklamada golcü oyuncunun takımda kalacağını belirtti.

Ali Naibi, "Burak bu sene burada kalacak ve bizi şampiyonluğa götürecek yolda önemli katkıda bulunacaktır" dedi.

Son noktayı koydu

Bir süredir İtalya'nın Lecce takımı tarafından ısrarla istenen Burak Yılmaz'ın geleceği ile ilgili Beşiktaş kulübünden resmi açıklama geldi. Siyah-beyazlı ekibin sportif direktörü Ali Naibi, Burak Yılmaz'ın transferi konusunda açıklamalarda bulundu.

"Burak'ın daha 2 yıl sözleşmesi var"

Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlı takımda kalıp, kendilerini şampiyonluğa götüreceğini belirten Ali Naibi, "Burak Yılmaz'ın kulübümüzle iki sene daha mukavelesi bulunuyor. Burak bu sene burada kalacak ve bizi şampiyonluğa götürecek yolda önemli katkıda bulunacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Oyuncumuzun şu andaki tek motivasyonunun bir an önce iyileşip sezona en iyi şekilde başlamak olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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