ABD'den S-400'lerle ilgili yeni açıklama

ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye, Rusya'dan S-400 alarak bizi hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Savunma Bakanlığı vekili olarak Trump yönetimi tarafından bakanlığının onaylanması için Kongre'ye önerilen Mark Esper, burada yaptığı konuşmada Türkiye'ye yapılan S400 teslimatı için, "Türkiye önemli bir NATO üyesidir, S400 almak yanlış bir karardı ve hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

"S-400 almaları yanlış bir karardı"

Bakanlığının onay süreci için Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ne ifade veren Esper, "Türkiye uzun süreden beri çok kabiliyetli bir NATO üyesidir fakat S-400 almaları yanlış bir karardı ve hayal kırıklığı yarattı" dedi.

Esper, Türkiye'nin aynı anda hem Amerikan yapımı F-35 savaş uçaklarına hem de S-400 hava savunma sistemlerine sahip olamayacağını söyledi.

Esper son olarak, S-400 sevkıyatının başladığı geçen cuma günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, bu konuşmanın ardından Pentagon'un Türkiye konusunda düzenleneceğini açıkladığı basın toplantısı bilinmeyen bir tarihe ertelenmişti.