HABER /  DÜNYA

Trump: Benim ırkçı bir yanım yok!

Trump: Benim ırkçı bir yanım yok!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda attığı Tweetlerin 'ırkçı' olmadığını iddia ederek, ''Benim ırkçı bir yanım yok'' dedi.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda  ''Söz konusu Tweetler ırkçı değil. Benim ırkçı bir yanım yok'' ifadelerini kullandı.

Ayrıca, kendisinin Temsilciler Meclisi'nin Demokratik Parti kadın üyelerini hedef alan ırkçı yorumlarını kınamaya yönelik Temsilciler Meclisi'nde yapılması beklenen oylamaya dair de konuşan Trump, ''Yapılması beklenen oylama Demokratların safsatası. Cumhuriyetçiler 'zayıflık' gösterip onların tuzağına düşmemeli. Bu oylama, hareketlerini göz önünde bulundurursak ülkemizden nefret ettiğine inandığım Demokrat temsilcilerin kullandığı kaba dil, ifadeler ve yalanlarla ilgili olmalı'' dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den S-400'lerle ilgili yeni açıklama
ABD'den S-400'lerle ilgili yeni açıklama
ÖSYM'den son dakika açıklaması! Yayımlandı
ÖSYM'den son dakika açıklaması! Yayımlandı
Yaraladığı yılan geri dönüp soktu
Yaraladığı yılan geri dönüp soktu
ÖSYM 2019 YKS sınav sonuçları açıklanıyor ÖSYM AİS girişi
ÖSYM 2019 YKS sınav sonuçları açıklanıyor ÖSYM AİS girişi
Tarsus İdman Yurdu Ergün Penbe ile anlaştı
Tarsus İdman Yurdu Ergün Penbe ile anlaştı
ALES başvuru ücreti hangi bankaya yatırılıyor 2019 kaç para?
ALES başvuru ücreti hangi bankaya yatırılıyor 2019 kaç para?
Yorumlar