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Tarsus İdman Yurdu Ergün Penbe ile anlaştı

Anadolu Ajansı
Tarsus İdman Yurdu Ergün Penbe ile anlaştı

TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'nda teknik direktörlük görevine Ergün Penbe getirildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın katılımıyla kulüp tesisinde düzenlenen toplantıda Penbe ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen 47 yaşındaki teknik adam, köklü bir kulüpte görev yapacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Transfer edilecek futbolcularla birlikte iyi bir hazırlık dönemi geçirmeyi hedefliyoruz. Sezona güçlü bir kadroyla başlamak ve taraftarlara iyi futbol oynayan sahada çok koşan yardımlaşma duygusunun üst düzeyde olduğu bir takım izletmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreninin ardından Penbe ve ekibi, tesiste incelemelerde bulundu.

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