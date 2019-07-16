Trabzonspor Yusuf Yazıcı transferi için Lille ile anlaştı
Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı transferi için Trabzonspor ile anlaşmaya vardı. 5 yıllık sözleşme 17 milyon Euro + bonuslar.
Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmanın hazırlığını yaparken Yusuf Yazıcı için flaş bir iddia ortaya atıldı.
RMC Sport'un haberine göre; Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in de formasını giydiği Lille, Yusuf Yazıcı transferi için Trabzonspor ile anlaşmaya vardı. 5 yıllık sözleşme 17 milyon Euro + bonuslar.
Haftaya Fransa'ya gidecek
Yusuf Yazıcı'nın haftaya Fransa'ya gideceği ve sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.
Başkan'dan izin istemişti
Hatırlanacağı gibi Yusuf Yazıcı, takımdan ayrılmak için Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan izin istemişti.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Galatasaray'la anlaşan Seri İstanbul'a geliyor! Transfer bombası patlıyor