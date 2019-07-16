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Trabzonspor Yusuf Yazıcı transferi için Lille ile anlaştı

Trabzonspor Yusuf Yazıcı transferi için Lille ile anlaştı

Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı transferi için Trabzonspor ile anlaşmaya vardı. 5 yıllık sözleşme 17 milyon Euro + bonuslar.

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmanın hazırlığını yaparken Yusuf Yazıcı için flaş bir iddia ortaya atıldı.

RMC Sport'un haberine göre; Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in de formasını giydiği Lille, Yusuf Yazıcı transferi için Trabzonspor ile anlaşmaya vardı. 5 yıllık sözleşme 17 milyon Euro + bonuslar.

Haftaya Fransa'ya gidecek
Yusuf Yazıcı'nın haftaya Fransa'ya gideceği ve sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

Başkan'dan izin istemişti
Hatırlanacağı gibi Yusuf Yazıcı, takımdan ayrılmak için Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan izin istemişti.

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