ABD'den S-400 açıklaması: NATO üyesi olup da Rus askeri teçhizatı alamazsınız

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Michael T. McCaul, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerle ilgili "çok problemli" ifadesini kullanarak "NATO üyesi olup da Rus askeri teçhizatı alamazsınız" diye konuştu.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi alımını değerlendiren Temsilciler Meclisi üyesi Michael T. McCaul, Türkiye'nin söz konusu hamlesini 'çok problemli' ifadeleriyle yorumladı.

"Pompeo'nun yaptığı gibi uyardım"

Aynı zamanda ABD Dış İlişkiler Konseyi üyesi de olan McCaul, Fox News'a yaptığı açıklamalarda, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile diğer Türk liderlerle buluştuğunu söyledi ve "Onları Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yaptığı gibi uyardım" ifadelerini kullandı.

McCaul ayrıca, "NATO üyesi olup da Rus askeri teçhizatı alamazsınız" dedi.